Am Sonntag steigt wieder einmal der Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Dabei wird es so viele Kameras geben wie noch nie.

Beim Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) fährt LaLiga eine audiovisuelle Großproduktion auf: Für das Duell im Camp Nou sind 38 Kamerapositionen vorgesehen. Kommt beim Aufwärmen zusätzlich eine Bodycam zum Einsatz, wären es sogar 39 Perspektiven.

Damit stehen 13 Kameras mehr bereit als bei einem üblichen Spiel von Barcelona oder Real Madrid, bei dem zwischen 25 und 26 Kameras eingesetzt werden.

In der spanischen Liga steht wieder einmal der Clásico auf dem Programm In der spanischen Liga steht wieder einmal der Clásico auf dem Programm © IMAGO/NurPhoto

Neben Haupt-, Tor-, Torlinien- und Bankkameras wird auch der Spielertunnel abgedeckt. Nach der jüngsten Diskussion um fehlende eindeutige Bilder bei der Szene zwischen Arda Güler und Peque soll so keine entscheidende Aktion verborgen bleiben.

Erstmals kommt in einem Clásico zudem der Connected Ball zum Einsatz, der die Arbeit von Schiedsrichter und VAR unterstützen und die TV-Übertragung mit Daten sowie Grafiken ergänzen soll. Die RefCam liefert zum zweiten Mal bei einem Duell der beiden spanischen Giganten Einblicke aus der Sicht des Unparteiischen.

28 TV-Partner beim Clásico dabei

Die Vorberichterstattung wird auf 90 Minuten ausgeweitet. LaLiga rechnet für den Clásico mit einem weltweiten potenziellen Publikum von mehr als 650 Millionen Zuschauern und verweist darauf, dass die vergangenen beiden Auflagen die meistgesehenen waren. Gegenüber den vier Spielzeiten zuvor stieg die Reichweite in den zurückliegenden zwei Saisons demnach um 51 Prozent.

Auch international wird die Verbreitung ausgebaut: Disney zeigt das Spiel erstmals in Frankreich und den nordischen Ländern, während DAZN neben Spanien auch Frankreich und Subsahara-Afrika versorgt. Canal+ überträgt exklusiv in Polen, CazéTV zeigt die Partie in Brasilien frei empfangbar.

DEINE MEINUNG

In Argentinien erweitert DirecTV die Distribution zusätzlich zu DSports und DGO auf Paramount+, Prime Video und Flow. Insgesamt reisen 28 TV-Partner aus 28 Märkten nach Barcelona, um Inhalte rund um das Duell zu produzieren.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.