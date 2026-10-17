Rekord für Flick: Historisches Tor-Spektakel von Barca

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick feiert im neunten Spiel den neunten Ligasieg. Damit sichert sich Barca einen Rekord.

Titelverteidiger FC Barcelona bleibt in Spaniens La Liga das Maß aller Dinge. Die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Hansi Flick feierte durch das 5:2 (2:1) bei Betis Sevilla den neunten Sieg im neunten Ligaspiel. Dieses Kunststück gelang in der Geschichte der Liga nur einer Mannschaft. Ausgerechnet Erzrivale Real Madrid startete in der Saison 1968/1969 mit ebenso vielen Erfolgen, schaffte im zehnten Spiel aber dann keinen Sieg mehr.

Barca führt die Tabelle mit 27 Punkten vor Atlético Madrid (22 Zähler) an. Der kommende Gegner des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart verbuchte durch das 1:0 (0:0) bei Espanyol Barcelona den sechsten Pflichtsieg in Serie.

Barca holt sich Rekord von Real Madrid

Barca ging durch Jungstar Lamine Yamal (10.) in Führung, musste aber den Ausgleich durch Valentin Gomez (27.) hinnehmen. Weltmeister Rodri (41.) brachte die Gäste, bei denen Nationalspieler Karim Adeyemi in der Startformation stand, noch vor der Pause wieder auf Kurs. Gabriel Jesus (51.) legte für das Flick-Team nach, Betis verkürzte durch Abde Ezzalzouli (53.). Nach dem Platzverweis gegen Facundo Bernal (54.) sicherten Eric García (62.) und Dani Olmo (81.) für Barca den Sieg in Überzahl.

Durch den Erfolg baute Barcelona den Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid zunächst auf neun Punkte aus. Der spanische Rekordmeister trifft am Sonntag auf den FC Sevilla.

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