Marc Cucurella wählt Atlético-Profi Álex Baena als hypothetischen Gegnerfür ein Box-Event. Der Spanien-Kollege reagiert.

Marc Cucurella hat sich im Gespräch mit dem Streamer Ibai Llanos einen außergewöhnlichen Gegner für einen hypothetischen Boxkampf ausgesucht: Álex Baena. Der spanische Nationalspieler nannte den Atlético-Profi am Rande der Ballon-d’Or-Gala als seinen Wunschkontrahenten für das von Llanos ins Leben gerufene Boxevent „La Velada del Año“.

Baena reagierte anschließend auf Instagram und schrieb: „Wann immer du willst – Ort, Tag und Uhrzeit.“ In einem von Marca veröffentlichten Video erklärte Cucurella zunächst, er würde nicht gegen den Streamer La Cobra antreten wollen. Stattdessen fiel seine Wahl auf Baena, mit dem er gemeinsam für Spanien spielt. „Álex Baena ist mein Freund, aber er bringt das Schlechteste in mir hervor“, sagte Cucurella und legte nach: „Ich mache ihn fertig.“

Auch Mbappé bekommt Box-Frage gestellt

Llanos stellte auf dem roten Teppich auch zahlreichen weiteren Fußballgrößen die Frage nach einem möglichen Ring-Gegner. Kylian Mbappé wählte den Streamer selbst, wollte ihm im Duell aber den Sieg überlassen.

Luis Figo entschied sich für Ronaldo Nazário, der wiederum konterte, Figo verstehe nichts vom Boxen und er selbst trainiere diese Sportart seit langer Zeit. Luis Díaz nannte Daniel Muñoz, David Raya entschied sich für Rodri und Unai Simón scherzte über ein Duell mit Llanos samt Ohrbiss.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.