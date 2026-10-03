Endrick erhält bei Real Madrid kaum Spielzeit. Die Roma soll für den Winter einen neuen Anlauf beim Brasilianer planen.

Endrick steht bei Real Madrid erneut vor einer schwierigen Entscheidung: Der brasilianische Angreifer kam in der Liga bislang nur vier Minuten zum Einsatz und könnte deshalb im Winter wieder ein Leih-Kandidat sein. Die AS Rom soll laut La Gazzetta dello Sport einen neuen Anlauf für den 20-Jährigen vorbereiten.

Schon im vergangenen Sommer stand Endrick dem Bericht zufolge dicht vor einem Wechsel nach Rom. Reals neuer Trainer José Mourinho soll jedoch darauf bestanden haben, dass der Stürmer in Madrid bleibt. Endrick akzeptierte dies, weil er sich bei den Königlichen durchsetzen und seinen Coach von sich überzeugen wollte. Die erhofften Einsätze bleiben nach einer Muskelverletzung in der Vorbereitung allerdings aus.

Neuzugang erschwert Endrick die Kader-Rolle

Während Kylian Mbappé im Angriff den Großteil der Minuten erhält, hat Carlos Espí seine Position im Kader zusätzlich gestärkt. Der Neuzugang traf gegen Espanyol und Elche jeweils spät und setzte damit ein Ausrufezeichen. Endrick wartet dagegen weiter auf seine Chance – auch wenn er bei der brasilianischen Nationalmannschaft zuletzt wieder mehr Vertrauen erhielt. In den beiden Spielen gegen Australien stand er insgesamt 110 Minuten auf dem Platz, ein Treffer wurde aberkannt, zudem bereitete er ein Tor vor.

Eine ähnliche Lage hatte Endrick bereits in der vergangenen Saison zu einer Leihe zu Olympique Lyon geführt. Dort bestritt er in der Rückrunde 21 Partien, erzielte acht Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Nun könnte der Fall von Nico Paz den Brasilianer zusätzlich zum Nachdenken bringen: Endrick will sich weiterhin bei Real Madrid durchsetzen, weiß aber zugleich, dass er für seine Entwicklung regelmäßige Einsätze benötigt.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.