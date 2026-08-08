Das Puzzlestück, das Real noch fehlte

Felix Kunkel 08.08.2026 • 19:42 Uhr Im Schatten der großen Namen schlägt Real Madrid auf dem Transfermarkt zu und holt einen 1,94 Meter großen Knipser. Wer ist Carlos Espí und warum passt der 21-Jährige perfekt in den Plan von José Mourinho?

Im Zeitalter des modernen Transferjournalismus, in dem in der Regel jedes noch so kleine Gerücht weit im Voraus breitgetreten wird, war dieser Transfer eine echte Überraschung: Vergangene Woche machte Real Madrid die Verpflichtung von Stürmer Carlos Espí offiziell.

Die Königlichen aktivierten eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro, um den spanischen Stürmer von UD Levante loszueisen und ihn mit einem Vertrag bis 2031 auszustatten. Mindestens genauso überraschend wie der Deal selbst dürfte für viele Fans der Name des Neuzugangs gewesen sein.

Nach den namhaften Real-Verpflichtungen von Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries und Ibrahima Konaté war der 21-jährige Espí bis dato wohl nur absoluten La-Liga-Kennern ein Begriff gewesen. Doch es gibt gute Gründe, warum sich Real für den 1,94 Meter großen Knipser von Levante entschied – und dieser laut spanischen Medien als Wunschspieler von Trainer José Mourinho galt.

Real Madrid: Mourinho bekommt seinen Wandspieler

Die Forderung des Portugiesen, auf der Mittelstürmer-Position nachzulegen, wurde mit Espí erfüllt. Bedingt durch seine Körpergröße kann sich der junge Spanier mit enormer Präsenz im Strafraum durchsetzen – ob im Kopfballduell oder als bulliger Wandspieler, der seine Mitspieler in Szene setzt.

Er ist quasi das Puzzlestück, das den Königlichen noch fehlte. Denn Real setzt in der Offensive mit den pfeilschnellen und dribbelstarken Vinícius Júnior und Kylian Mbappé sowie neuerdings auch Yan Diomande vor allem auf Spielwitz und Tempo.

Für das Spiel gegen tiefstehende Abwehrreihen fehlte durch den sich bereits anbahnenden und inzwischen bestätigten Abgang von Eigengewächs Gonzalo Garcia zum FC Fulham jedoch eine „echte“ Neuner-Option. Auch der 20-jährige Endrick ist mit seinen 1,72 Metern ein völlig anderer Spielertyp.

Real-Neuzugang spielt famose Rückrunde

Mourinho, der Madrid nun zum zweiten Mal betreut, bevorzugte in seiner Laufbahn immer wieder dominante Wandstürmer – zum Beispiel Didier Drogba und Diego Costa beim FC Chelsea oder Zlatan Ibrahimovic bei Milan und ManUnited. Nun hat der Star-Trainer mit Espí wieder einen solchen Spieler dieses Profils in seinem Kader.

Seine Qualitäten stellte der 21-Jährige bei Levante eindrucksvoll unter Beweis. Als Toptorschütze seines Klubs gelangen ihm in der abgelaufenen Saison in 25 Ligaspielen elf Tore, womit er maßgeblich zum Klassenerhalt beitrug.

Bemerkenswert: Nachdem er in der Hinrunde zunächst nur Joker war und durch eine Verletzung zurückgeworfen wurde, erzielte er zehn seiner Treffer in einer überragenden Rückrunde. Am Ende der Spielzeit wurde Espí sogar als bester U23-Profi in La Liga ausgezeichnet.

Bereits in der Saison 2024/25 hatte der Spanier mit sechs Toren beim Aufstieg des Klubs aus Valencia aus der Segunda División mitgeholfen. In dieser Liga hatte er im Februar 2024 im Alter von 18 Jahren auch sein Profidebüt gefeiert.

Espí steht noch am Anfang seiner Entwicklung

Trotz seines rasanten Aufstiegs steht Espí noch am Anfang seiner Entwicklung. Der am 24. Juli 2005 in Tavernes de la Valldigna nahe Valencia geborene Rechtsfuß besitzt bereits ausgeprägte Fähigkeiten als Knipser, muss im Kombinationsspiel sowie in der Ballbeherrschung unter hohem Gegnerdruck aber noch zulegen.

Auch internationale Erfahrung hat der Youngster noch nicht groß vorzuweisen. Espí bestritt lediglich zwei Länderspiele für die spanische U19-Nationalmannschaft, in denen er zwei Tore erzielte, und kam in zwei weiteren Spielen für die U20 zum Einsatz.

Beim spanischen Rekordmeister findet der Angreifer nun das ideale Umfeld vor, um von den Weltstars zu lernen und zu wachsen. Der Druck im Scheinwerferlicht Madrids ist zwar um einiges größer als beim beschaulichen UD Levante, doch von Espí werden keine Wunderdinge erwartet. Er ist zunächst als Ergänzung und langfristige Option für die Offensive eingeplant und muss nicht von Tag eins an liefern.

Blitz-Debüt für Reals neuen Stürmer

Dass der Stürmer keine Ansprüche stellt, sich über jede Chance freut – und diese auch zu nutzen weiß, zeigte sich schon bei seinen ersten Einsätzen. Am Samstag im Testspiel bei Ferencváros Budapest wurde er zur zweiten Halbzeit eingewechselt und traf schon kurz darauf zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Königlichen (49. Minute).

Bereits eine Woche zuvor kam er im Testspiel gegen Florenz (2:2) in der Schlussphase eingewechselt und konnte sein Glück kaum fassen.

„Es ist unbeschreiblich, was in zwei Tagen passiert ist: Ich unterschreibe, trainiere und mache schon mein Debüt“, freute sich der Neuzugang hinterher. Mourinho sprach scherzhaft vom „armen Carlos, der gerade dabei ist, aus einem Traum aufzuwachen“. Schließlich hatte Espí vor seinem Debüt lediglich eine Trainingseinheit absolviert.