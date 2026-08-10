Real Madrid: Mourinho trifft offenbar Endrick-Entscheidung

Felix Kunkel 10.08.2026 • 23:06 Uhr Endrick galt bei Real Madrid als Wechselkandidat, doch nun kommt es wohl anders. Trainer José Mourinho will dem talentierten Brasilianer offenbar eine Chance geben.

Lange galt die Zukunft von Endrick bei Real Madrid als offen, jetzt herrscht offenbar Klarheit. Übereinstimmenden Berichten zufolge werden die Königlichen den 20 Jahre alten Stürmer in diesem Sommer nicht abgeben.

Wie unter anderem die spanische AS berichtet, soll Trainer José Mourinho in der Offensive mit Endrick planen – trotz zuvor angeblich fortgeschrittener Transferverhandlungen mit der AS Rom und Aston Villa.

Laut The Athletic soll sich der Brasilianer zunächst bis Januar im Starensemble von Real Madrid beweisen und um Einsatzzeiten kämpfen. Zur Winterpause werde man die Situation von Endrick dann neu bewerten, heißt es.

Endrick war 2024 von Palmeiras für rund 60 Millionen Euro nach Madrid gewechselt. In seinem ersten Jahr kam er nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus, erzielte aber immerhin noch sieben Tore in 37 Pflichtspielen.

Real-Stürmer Endrick blüht in Lyon auf

In der Hinrunde der abgelaufenen Saison war Endrick dann gar nicht mehr gefragt, kam nur auf drei mickrige Einsätze für Real.

Daher wurde er zur Rückrunde an Olympique Lyon ausgeliehen – ein Schritt, der sich als Volltreffer entpuppte. In Frankreich gelangen Endrick in 21 Spielen acht Tore und er bereitete acht weitere vor, was dem Stürmer einen Platz im brasilianischen WM-Kader einbrachte.