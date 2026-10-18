Nach Nazi-Vorwürfen gegen Real: Mourinho wird deutlich

Real-Fans protestieren im Bernabéu lautstark gegen LaLiga-Boss Javier Tebas, Joan Laporta und den Fall Negreira.

Der Mega-Zoff zwischen Real Madrid und der spanischen LaLiga geht in die nächste Runde. Während des Spiels von Real Madrid gegen den FC Sevilla machten jetzt die Fans der Königlichen ihrem Unmut mehrfach und lautstark Luft.

Die Stimmung im Santiago Bernabéu war schon in den ersten Minuten der Partie extrem aufgeheizt. Speziell die organisierte Fan-Szene wendete sich mit Schmähgesängen minutenlang gegen LaLiga, deren Präsidenten Javier Tebas, den spanischen Verband und Barca-Präsident Joan Laporta.

Die Fans von Real Madrid pesten gegen die spanische Liga Die Fans von Real Madrid pesten gegen die spanische Liga © IMAGO/AgenciaLOF

„Tebas, tritt endlich zurück!“, „Tebas, nimm deine korrupten Hände weg von Madrid!“, „Laporta zahlt weiter!“, „Negreira pfeift weiter!“ und „Stoppt die Korruption im Verband!“ hallte es unter anderem durch das Bernabeu.

Zudem rollten die Fans ein Banner aus: „Das ist kein Fußball, das sind Tebas und Negreira.“ Die Namen Tebas und Negreira waren dabei in den Barça-Farben gehalten.

Liga-Präsident Tebas und Real Madrid liefern sich Mega-Zoff

Auslöser ist der Streit zwischen Real und Tebas. Der La-Liga-Boss und Vizepräsident des spanischen Verbands hatte die Kommunikationsstrategie von Real Madrid TV in einem Beitrag mit den Propagandamethoden von Joseph Goebbels verglichen.

Real reagierte darauf in einem offiziellen Statement und bezeichnete Tebas‘ Äußerungen als „absolut inakzeptabel und von außergewöhnlicher Schwere“. Der Klub forderte zugleich seinen sofortigen Rücktritt als La-Liga-Präsident und Vizepräsident der RFEF. Tebas wies die Forderung anschließend zurück und sprach von „Einschüchterung“.

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Auch José Mourinho und Laporta schalteten sich in die Auseinandersetzung ein. „Er hat ein Feld betreten, für das es nur eine Entschuldigung gibt. Die Madridistas verstehen, womit Real Madrid es zu tun hat“, erklärte Mourinho.

Laporta stellte sich dagegen hinter Tebas: „Zum Glück ist Javier Tebas in diesen Schlachten abgehärtet und lässt sich von dieser Haltung Real Madrids nicht einschüchtern. Es scheint, als wollten sie alles in die Luft jagen.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.