PSG droht im Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona der Ausfall von Nuno Mendes. Lucas Digne wäre als Ersatz gegen Lamine Yamal gefragt.

Paris Saint-Germain muss im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona am Dienstag offenbar ohne Nuno Mendes planen. Le Parisien berichtet nach den Untersuchungen vom Sonntag von einer Muskelverletzung des Portugiesen und hält einen Einsatz gegen Barça für nahezu ausgeschlossen. PSG bestätigte zunächst nur, dass Mendes beim 3:1 in Straßburg in der 87. Minute verletzt vom Platz musste, nachdem Luis Enrique bereits alle Wechsel ausgeschöpft hatte.

Damit könnte Lucas Digne gegen Lamine Yamal beginnen. Der 33-Jährige war gegen Straßburg zunächst für Mendes gestartet, ehe der Portugiese in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Für Digne wäre es ausgerechnet gegen seinen früheren Klub eine anspruchsvolle Aufgabe: Der Linksverteidiger spielte von 2016 bis 2018 für Barcelona und kehrte im Sommer von Aston Villa zu PSG zurück.

Mendes hatte vor drei Monaten im WM-Achtelfinale zwischen Spanien und Portugal beim Stand von 0:1 wegen der hohen Belastung durch Yamal um seine Auswechslung gebeten. Nun droht das nächste Duell der beiden auszufallen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.