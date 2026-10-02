Flick verkündet: "Bis dahin ist er der Kapitän"

Der Brasilianer Raphinha erleidet keine Verletzung und soll Barcelona gegen Getafe zur Verfügung stehen.

Entwarnung beim FC Barcelona: Raphinha soll am 10. Oktober gegen Getafe im Spotify Camp Nou wieder einsatzfähig sein.

Die Untersuchungen in der Ciutat Esportiva Joan Gamper, dem Trainingsgelände des Vereins, haben keine Verletzung des brasilianischen Angreifers ergeben, berichtet Mundo Deportivo. Eine offizielle medizinische Mitteilung des Klubs ist demnach nicht geplant.

Raphinha führt die Torschützenliste an und kommt in sieben Spielen auf 12 Treffer Raphinha führt die Torschützenliste an und kommt in sieben Spielen auf 12 Treffer © IMAGO/Pressinphoto

Raphinha war nach einem kleinen Ödem im rechten Oberschenkel vorzeitig von Brasiliens Nationalteam abgereist. Beim 4:2 gegen Australien hatte er noch per Elfmeter getroffen, zur zweiten Halbzeit aber nicht mehr auf dem Platz gestanden.

Raphinha soll behutsam aufgebaut werden

Für das Testspiel gegen Indien in Kalkutta am Samstag wurde der Barca-Profi vorsorglich freigestellt. Nach seiner Rückkehr nach Barcelona soll in der kommenden Woche dennoch behutsam mit ihm gearbeitet werden.

Für Hansi Flick und sein Team wäre die Rückkehr des Offensivspielers zum Liga-Start nach der Länderspielpause wichtig. Barca führt die Tabelle mit 21 Punkten aus sieben Partien an. Nach Getafe warten Galatasaray, Betis, Paris Saint-Germain und Real Madrid auf die Katalanen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.