Real Madrid schockt Barca spät im Clásico

Real Madrid schockt den FC Barcelona spät im Clásico. Kylian Mbappé erzielt beide Tore für die Königlichen.

Später Schock für Barca – und José Mourinho geht auf die Knie: Real Madrid hat den spanischen Clásico durch ein Last-Minute-Tor von Kylian Mbappé für sich entschieden (2:1).

Der Franzose erzielte den entscheidenden Treffer in der Schlussphase, nachdem zuvor Barca lange auf den Siegtreffer gedrängt hatte. Real-Trainer Mourinho ging nach Mbappés Tor auf die Knie und jubelte mit geballter Faust, wie er es einst schon im Bernabéu getan hatte.

Kylian Mbappé jubiliert Kylian Mbappé jubiliert © IMAGO/ZUMA Press Wire

Mbappé war es auch, der die Führung für die Königlichen in der ersten Hälfte erzielt hatte (41.). Raphinha glich in der zweiten Hälfte aus (61.).

Durch den Sieg rückt Real auf drei Punkte an Spitzenreiter Barca heran, bleibt aber zunächst auf Platz drei hinter Atlético Madrid.