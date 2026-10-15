Medien: Real Madrid verpflichtet Ex-Boss von RTL

Bernd Reichart wird bei Real Madrid wohl in der Führungsetage eingestellt. Einst war der Deutsche der CEO bei RTL.

Real Madrid baut seine wirtschaftliche Führungsebene mit Bernd Reichart aus. Der deutsche Manager bekommt nach Informationen von AS den Titel „Head of Business“ im Klub und arbeitet dabei unter der Aufsicht von Generaldirektor José Ángel Sánchez. Klubnahe Quellen bei Real Madrid bestätigten den Wechsel gegenüber Marca.

Reichart wäre damit unter anderem für die Verwaltung des Stadions, das Sponsoring und das Merchandising des Weltklubs verantwortlich.

Der 52-Jährige war zuletzt das prägende Gesicht von A22 Sports Management. Das 2022 gegründete Unternehmen trieb das Projekt einer Super League voran, Reichart fungierte als CEO. Seine neue Aufgabe beim spanischen Rekordmeister beginnt nach der Vereinbarung zwischen Real Madrid und der UEFA, mit der beide Seiten den Konflikt um die Super League hinter sich lassen wollen.

Deutscher Manager wohl neu in Reals Chefetage

Dadurch ist auch der Handlungsspielraum von A22 kleiner geworden. Das Unternehmen war angetreten, den europäischen Klubfußball grundlegend zu verändern. Für Reichart war es somit der ideale Zeitpunkt für einen Wechsel.

Im Laufe seiner Karriere als Funktionär war der Real-Neuzugang unter anderem CEO von RTL Deutschland. Auch bei Unternehmen wie VOX und Atresmedia hatte er Chefposten bekleidet.

Der gebürtige Scheidegger ist mit Spanien seit langem verbunden: Ende der 1990er-Jahre studierte er zeitweise an der Universität Salamanca, von 2004 bis 2013 leitete er zudem mehrere Projekte innerhalb der Atresmedia-Gruppe. Seit 2003 lebt er in Spanien.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.