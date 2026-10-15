Antony teilt erschütternde Nachricht

Der Brasilianer ist nicht der erste Profi aus La Liga, den es in dieser Woche erwischt.

Betis Sevillas Topspieler Antony ist während des Champions-League-Spiels gegen den FC Porto Opfer eines Einbruchs geworden. Die Diebe waren offenbar während des 3:2-Erfolgs in der Königsklasse in seine Wohnung eingestiegen und erbeuteten zahlreiche persönliche und wertvolle Gegenstände. Antony hatte im Estadio La Cartuja am Mittwoch bis zur 90. Minute auf dem Platz gestanden, seine Ehefrau Rosilene und die beiden Kinder waren zum Zeitpunkt des Einbruchs wohl auch nicht zu Hause.

„Es ist schwer, das Gefühl zu beschreiben, wenn der eigene Lebensraum verletzt wird, wenn man weiß, dass das, was wir mit so viel Mühe und Hingabe aufgebaut haben, von jemandem mitgenommen wurde, der keine Ahnung davon hat, welche Kämpfe wir führen mussten, um jedes einzelne Stück davon zu erringen“, schrieb der 26-Jährige bei Instagram.

Auch Gulacsi hat es offenbar erwischt

Es gehe ihm dabei „nicht nur um den materiellen Verlust, sondern das Gefühl der Unsicherheit an dem Ort, an dem wir uns am sichersten fühlen sollten“.

Antony ist bereits der zweite Topspieler der spanischen LaLiga, der in dieser Woche Opfer eines Einbruchs wurde. Der mittlerweile für den FC Villarreal spielende Ex-Leipziger Peter Gulacsi erlebte in der Nacht auf Dienstag mit seiner Familie einen Überfall auf sein Haus und stand aus diesem Grund nicht für das Champions-League-Spiel seines Klubs am Abend gegen die SSC Neapel zur Verfügung. Das hatten unter anderem die spanischen Zeitungen Marca und As unter Berufung auf den Klub berichtet.