Barcelonas Xavi Espart verletzt sich im Clásico am rechten Knöchel und fällt voraussichtlich rund sieben Wochen aus.

Der FC Barcelona muss rund sieben Wochen auf Xavi Espart verzichten. Der Klub bestätigte am Montag eine Verletzung der Syndesmose im rechten Sprunggelenk des 19 Jahre alten Außenverteidigers. Espart hatte sich die Blessur beim Clásico gegen Real Madrid zugezogen und musste die Partie am Sonntag vorzeitig beenden.

Auslöser war nach Angaben von Marca ein Zusammenprall mit Aurélien Tchouaméni in der zehnten Minute. Der spanische U21-Nationalspieler spielte zunächst weiter, hielt aber nur bis kurz vor der Halbzeit durch. In der 29. Minute signalisierte Espart seinem Trainer Hansi Flick, dass es nicht mehr weitergeht. Alejandro Balde kam für ihn ins Spiel.

Barca fehlen in der Defensive schon mehrere Spieler

Für Flick ist der Ausfall ein weiterer Rückschlag in der Defensive. Espart hatte sich in dieser Saison einen festen Platz in der Startelf erarbeitet. Zuletzt soll er bereits nach dem Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain Probleme am Knöchel verspürt haben.

Der Barca-Trainer hofft zugleich auf die baldige Rückkehr von Eric García, Jules Koundé und Andreas Christensen.

Der Spanier Balde dürfte durch Esparts längere Pause nun deutlich mehr Einsatzzeit erhalten. Der Linksverteidiger war bislang nur selten zum Zug gekommen und hat sich mit Joao Cancelo auf den Außenbahnen abgewechselt. Espart verpasst mindestens die Ligapartien gegen Deportivo Alavés und Atlético Madrid sowie das Champions-League-Duell mit Aston Villa. Anschließend folgt eine zweiwöchige Länderspielpause.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.