Julián Álvarez: „Vom Frieden zurück in die Hölle“

Für Julián Álvarez war alles angerichtet, um sich endlich mit den Atlético-Fans zu versöhnen. Doch dann ging das Aufeinandertreffen mit seinem Sommerwunschziel Barcelona - auch seinetwegen - in die Hose.

Alles war angerichtet. Es hätte keinen passenderen Rahmen geben können. Und dann kam es doch anders. „Vom Frieden wieder zurück in die Hölle“ – so lautete am Montagmorgen eine treffende Überschrift der spanischen Zeitung Marca bezüglich der Situation um Atlético-Stürmer Julián Álvarez.

Begonnen hatte das Drama bereits im Sommer. Während der WM hatte der Argentinier seinen Wechselwunsch zum FC Barcelona öffentlich kommuniziert und damit für reichlich Unmut unter den Anhängern der Rojiblancos gesorgt.

Álvarez musste bleiben

„Ich möchte mir meinen Traum erfüllen“, lauteten damals die Worte, die eine mehrmonatige Seifenoper einleiten sollten.

Denn Álvarez‘ Traum blieb unerfüllt, schlimmer noch: Er wurde zu einem Albtraum. Atlético Madrid weigerte sich und ließ den 26-Jährigen nicht ziehen – komme, was wolle.

Nach einem schwierigen Saisonstart hatte der hochveranlagte Angreifer dann in den vergangenen Wochen immer mehr zu alter Stärke gefunden. Vier seiner insgesamt fünf Scorerpunkte sammelte er in den vergangenen sechs Spielen.

„Es war der perfekte Zeitpunkt für Vergebung“

Und auch mit den Fans war er auf einem guten Weg. Statt ohrenbetäubender Pfeifkonzerte wie zu Beginn der Saison gab es immer weniger Pfiffe, was wohl auch an seiner Entschuldigung liegen dürfte.

„Das war ein Fehler – sowohl was die Art und Weise als auch den Zeitpunkt betrifft. Vor allem, weil ich den Ärger der Leute verstehe. Ich wäre auch wütend gewesen, wenn ich Fan wäre“, zeigte der Argentinier Reue für seinen offen kommunizierten Wechselwunsch.

DEINE MEINUNG

Das Duell mit Barca schien die optimale Gelegenheit zu sein, um die Vergangenheit endlich ruhen zu lassen. „Es war der perfekte Zeitpunkt – mit dem Besuch von Barcelona und der perfekten Kulisse vor den eigenen Fans –, damit Julián Álvarez sich endgültig die Vergebung derjenigen sichern konnte, die die Seifenoper des Sommers noch nicht vergessen hatten“, fasste es die Marca zusammen.

Und weiter: „Es hätte keinen besseren Rahmen gegeben, um seine Reue zu zeigen und die vollständige Versöhnung mit seinen eigenen Leuten zu erreichen als mit einer herausragenden Leistung gegen Flicks Mannschaft, die Atlético an die Tabellenspitze katapultiert hätte.“

Álvarez scheitert zweimal kläglich vor Barcas Tor

Doch es sollte anders kommen. Atlético verlor das Spiel mit 1:2 – und als wäre das noch nicht genug, war es ausgerechnet Álvarez, der mehrfach kläglich scheiterte und Top-Chancen, bei denen er mutterseelenallein auf Barcas Tor zulaufen konnte, vergab.

„Vom Sommertraum zum Albtraum“, schrieb die AS. „Bei diesem Aufeinandertreffen kam alles, was im Sommer geschehen war, wieder zum Vorschein“, beschrieb die Mundo Deportivo die Szenerie.

Vor Anpfiff hatten die Colchoneros im Metropolitano Álvarez bereits ins Rampenlicht gestellt. Ein riesiges Banner mit der Aufschrift „Meine süße Strafe“ bezog sich auf die Wechselposse des Stürmers, der kurz darauf gegen sein Sommer-Wunschziel antreten sollte. „Süß“ wäre es wohl gewesen, wenn er Barca eine Niederlage beigefügt hätte. Bekanntermaßen kam es natürlich anders.

Julián Álvarez gelang gegen Barca kein Tor Julián Álvarez gelang gegen Barca kein Tor © IMAGO/ABACAPRESS

Und dafür verantwortlich war vor allem der Argentinier. Bereits in der sechsten Minute lief er allein auf Keeper Joan García zu, verzettelte sich allerdings bei dem Versuch, den Spanier zu umkurven.

Anfang der zweiten Halbzeit bekam er dann erneut eine Top-Chance, entschied sich aber völlig überhastet für einen Heber, der auf dem Tornetz landete (55.). Eiskaltes Abschlussverhalten sieht anders aus. „Álvarez, eine bittere Strafe“, bilanzierte die Mundo Deportivo mit Hinblick auf das Banner der Atlético-Anhänger.

Simeone spielt Álvarez-Diskussion herunter

Sein Trainer gab sich weniger kritisch und hob seine Vorlage zum einzigen Atlético-Tor des Abends hervor. „Er hat ein gutes Spiel gemacht, war neben der Vorlage für Giuliano an drei weiteren Spielsituationen beteiligt. Und die Flanke auf Baena kam ebenfalls von ihm“, sagte Diego Simeone nach Abpfiff.

„Wir alle haben uns dieses Tor gewünscht, aber wir werden auf ihn warten, denn er ist ein großartiger Spieler, und um dorthin zu gelangen, wo wir hinwollen, brauchen wir den besten Julián – sonst schaffen wir es nicht“, führte Simeone aus.

Von fehlendem Selbstbewusstsein bei seinem Stürmer wolle er nichts wissen. „Mangelndes Selbstvertrauen? Ich bin nicht in seiner Haut, aber er hat unser Vertrauen.“