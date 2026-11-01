Mbappé baut bemerkenswerte Serie aus

Real-Star Kylian Mbappé trifft bei Racing Santander und hat nun gegen jeden seiner 24 LaLiga-Gegner getroffen.

Kylian Mbappé hat beim Gastspiel von Real Madrid bei Racing Santander seine außergewöhnliche La-Liga-Serie ausgebaut – und vollendet: Der französische Stürmer schoss in der 11. Minute den Führungstreffer für die Königlichen per Elfmeter und erzielte damit auch gegen den 24. Gegner seiner Ligakarriere in Spanien mindestens ein Tor. Kein Team, gegen das Mbappé in La Liga bislang angetreten ist, blieb ohne Gegentreffer des Real-Angreifers.

Der Strafstoß sorgte allerdings für Diskussionen, denn Mbappé war nach einem leichten Kontakt von Matteo Prati im Strafraum zu Boden gegangen, Schiedsrichter José Luis Munuera Montero zeigte sofort auf den Punkt. Der Franzose übernahm selbst die Verantwortung und verwandelte sicher zur Führung für Real Madrid.

Kylian Mbappé trifft für Real Madrid gegen Racing Santander Kylian Mbappé trifft für Real Madrid gegen Racing Santander © IMAGO/Ball Raw Images

Baut Mbappé seine Serie vor Weihnachten aus?

Erst mit seinen Toren gegen Málaga und Elche hatte der Stürmer die bis dahin noch offenen Lücken in seiner Liste geschlossen. Nun konnte auch Santander von Mbappés persönlicher Liste gestrichen werden. Vor Weihnachten wartet mit Aufsteiger Deportivo La Coruña der nächste Klub, gegen den Mbappé diese besondere Serie fortsetzen könnte.

Der 27-Jährige kommt in dieser Saison auf 15 Pflichtspieltore, zwölf davon in der Liga, und hält damit Kurs auf die Torjägerkrone und den Goldenen Schuh. Insgesamt stehen für ihn 68 Liga-Treffer in 76 Einsätzen für Real Madrid zu Buche.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.