Real-Coach José Mourinho teilt auf einer Pressekonferenz beim Schiedsrichter-Thema einmal mehr aus. Mit seinem Verhalten zieht der Portugiese Kritik auf sich.

Real Madrids Cheftrainer José Mourinho sieht sich nach seinen jüngsten Aussagen vor dem Champions-League-Spiel gegen die PSV Eindhoven (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER) in der spanischen Presse massiver Kritik ausgesetzt.

Der Portugiese hatte am Montag auf Äußerungen von Villarreals Santi Comesana reagiert, der Real und dem FC Barcelona vorgeworfen hatte, Druck auf Schiedsrichter auszuüben. Mourinho sprach dem Mittelfeldspieler einen „Gedächtnisverlust“ zu und verlangte, Real im Zusammenhang mit dem Fall Negreira nicht mit Barca in einen Topf zu werfen.

4446e95b1cc2f265cf637a212a95c667505c6007 José Mourinho sorgte mit seinem jüngsten PK-Auftritt einmal mehr für Aufsehen © IMAGO/AFLOSPORT

Der spanische Journalist Pablo Villa warnte Mourinho nun davor, seine sportlichen Erfolge durch öffentliche Auftritte in den Hintergrund zu drängen. „Es wäre schade, wenn der Lärm seiner Pressekonferenzen am Ende überschatten würde, wie viel und wie gut er auf dem Platz arbeitet“, erklärte Villa in der Sendung „La Tribu“ bei Radio Marca.

Mourinho? „Sportlich gibt es wenig zu beanstanden“

Der Portugiese habe die Mannschaft trotz schwieriger Voraussetzungen für sich gewonnen. „Er ist in der Kabine von Real Madrid hervorragend angekommen, und er hatte es nicht leicht“, lobte Villa. Als Beleg für die Fortschritte nannte er Reals neun Siege in Serie.

Zudem hob Villa hervor, dass Jude Bellingham, Federico Valverde, Vinícius Júnior und Arda Güler unter Mourinho Fortschritte gemacht hätten. Sein sportliches Urteil fiel entsprechend positiv aus: „Es gibt wenig zu beanstanden und viel anzuerkennen.“

DEINE MEINUNG

Anders bewertet Villa das Verhalten des Trainers vor den Mikrofonen. Als Negativbeispiele nannte er nicht nur die jüngsten Aussagen über Comesana, sondern auch die ausgedruckten Fotos, die Mourinho nach dem Derby gegen Atlético Madrid zur Pressekonferenz mitgebracht hatte, sowie dessen Verzicht auf einen Auftritt vor Journalisten nach der Partie gegen Villarreal.

Beschwerden sind „respektlos gegenüber dem Fußball“

Auch bei Villas Kollegen Roberto Gómez kommen die ständigen Beschwerden über Schiedsrichter nicht gut an. „Ich finde es respektlos gegenüber dem Fußball“, meinte Gómez und nahm dabei nicht nur Mourinho, sondern auch Barca-Trainer Hansi Flick in den Fokus.

„Worüber beschweren sich Real Madrid und Barcelona in Bezug auf die Schiedsrichter? Beide Trainer sollten sich schämen“, polterte er. Aus seiner Sicht sollten sich die beiden Verantwortlichen stattdessen stärker auf die Leistungen ihrer Mannschaften konzentrieren.

Für den Journalisten David Sánchez ist derweil klar, dass Mourinho im anhaltenden Schiedsrichter-Streit die Linie von Real Madrid vertrete. „Mourinho, so mutig und durchsetzungsstark er auch sein mag oder so sehr er sich auch dafür hält, wird tun, was der Verein ihm sagt“, sagte er in der Sendung „Otra Ronda“ bei Radio Marca.

Sánchez gehe davon aus, dass sich andere Trainer nicht „in diesen Schlamassel“ einmischen würden. Gleichzeitig vermutete er, dass Mourinhos Aussagen in der Chefetage von Real für ein Lächeln gesorgt haben könnten.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.