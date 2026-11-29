Gegen Deportvio A Coruna brennen die Mannen von Hansi Flick abermals ein Offensivfeuerwerk ab und festigen die Tabellenführung. Schon in drei Tagen wartet die Chance auf das nächste Ausrufezeichen im Titelrennen.

Der FC Barcelona hat den Patzer des Erzrivalen Real Madrid genutzt und die Tabellenführung in der spanischen Liga weiter ausgebaut.

Die Mannschaft des deutschen Trainers Hansi Flick setzte mit dem 5:1 (2:1) bei Deportivo A Coruna das nächste Zeichen – und sich mit sechs Zählern von Real ab, das am Vortag im Heimspiel gegen Deportivo Alavés (1:2) gepatzt hatte. Am Mittwoch folgt gegen Atlético Madrid schon die nächste Chance auf ein Ausrufezeichen im Titelkampf.

000_D8YN7HV-ipad.jpg Barca fertigt A Coruna ab © AFP/AFP/Miguel RIOPA

Yamal trifft bei Rückkehr: Barca feiert nächsten Sieg

Lamine Yamal eröffnete gegen A Coruna mit seinem Tor nach 85 Sekunden, Dani Olmo ließ einen eigentlich harmlosen Schuss des 19-Jährigen klug durch die Beine ins lange Eck rollen.

Der ehemalige Dortmund- und Barca-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang glich aber schnell aus (9.). Olmo (20.) brachte Barca in einer unterhaltsamen Anfangsphase per Kopf wieder in Front. Raphinha (50., 83., 90.+1) sorgte mit einem Hattrick für den letztlich klaren Erfolg.

Damit hat Barca im ungewöhnlich frühen Rückspiel gegen den ersten Verfolger Atlético in drei Tagen (21.30 Uhr) die Chance, das Polster auszubauen. Aktuell liegt der Tabellenführer (39 Punkte) fünf bzw. sechs Zähler vor dem Duo aus Madrid.

Gegen Atlético bestreitet Barca kurioserweise bereits das Rückspiel, wegen der Austragung der Supercopa in Istanbul Anfang Februar wurde die Partie des 23. Spieltags vorgezogen. Im Hinspiel am 8. November hatte sich Barca mit 2:1 durchgesetzt.

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