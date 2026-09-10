MLS: Müller liefert Assist und muss raus

Der langjährige Nationalspieler legt erst stark vor, muss dann aber angeschlagen ausgewechselt werden.

Auch dank einer Vorlage von Thomas Müller haben die Chicago Whitecaps in der MLS den nächsten Sieg eingefahren. Im Aufeinandertreffen der Ex-Nationalspieler setzte sich Müller gegen Marco Reus und Los Angeles Galaxy mit 3:0 (1:0) durch, musste aber früh angeschlagen ausgewechselt werden. Vancouver behauptete sich an der Tabellenspitze der Western Conference und fand nach der Niederlage gegen St. Louis City (1:3) gleich wieder in die Spur.

Müller verletzt – Reus spät eingewechselt

Müller, Weltmeister von 2014, half dabei früh mit, indem er seinen Mitspieler Brian White mit einem schönen Heber bediente (8.). Sein Arbeitstag endete allerdings aufgrund einer Verletzung schon nach 27 Minuten, für ihn kam Cheikh Sabaly. Müllers ehemaliger Nationalmannschaftskollege Reus durfte erst nach 55 Minuten mitwirken – und sah kurz darauf, wie Vancouvers Kapitän Ryan Gauld zur erhöhte (57.). Kurz vor dem Ende traf noch Bruno Caicedo per Elfmeter (90.).

Zuvor war bereits das Duell der Altstars Robert Lewandowski gegen Lionel Messi ohne Sieger geblieben. Lewandowskis Chicago Fire trennte sich von Inter Miami 1:1, den Führungstreffer des polnischen Stürmers (10.) konterte Casemiro (48.) auf Vorlage Messis. Beide Mannschaften stehen im Play-off-Rennen weiterhin gut da: Miami als Zweiter, Chicago als Vierter in der Tabelle der Eastern Conference.

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