Das Team aus Los Angeles geht in St. Louis unter. Marco Reus wird erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) mit Los Angeles Galaxy eine böse Klatsche hinnehmen müssen. Das Team aus Kalifornien unterlag bei St. Louis City SC mit 2:6 (1:5).

Galaxy kassiert elfte Niederlage

Der 37 Jahre alte Reus war in der 60. Minute eingewechselt worden. Da lag Galaxy aber bereits uneinholbar mit 1:6 zurück. Überragender Spieler bei St. Louis war Carlos Holse, der seine Mannschaft nach nur 21 Minuten mit einem Hattrick 3:0 in Führung geschossen hatte.

Für Los Angeles war es nach zuletzt zwei Siegen bereits die elfte Saisonniederlage. In der Western Conference liegt Galaxy nur auf Rang neun. St. Louis mit dem früheren Bundesligaprofi Timo Baumgartl belegt mit einem Punkt Rückstand hinter den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller den zweiten Platz.

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