Die Vancouver Whitecaps gewinnen ihr erstes Playoff-Spiel. Thomas Müller wird in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps haben auf ihrer Jagd nach dem Titel in der nordamerikanischen MLS einen wichtigen Schritt gemacht. Die Kanadier siegten zum Auftakt der Playoffs mit 2:0 (1:0) gegen Real Salt Lake.

Édier Ocampo (44.) und Bruno Caicedo (55.) trafen in der Nacht auf Montag für die Whitecaps. Müller, der zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, verfolgte das Spiel zunächst von der Bank und kam in der 60. Minute für Emmanuel Sabbi in die Partie.

Thomas Müller wurde gegen Real Salt Lake eimgewechselt Thomas Müller wurde gegen Real Salt Lake eimgewechselt © IMAGO/Ball Raw Images

Gewinnt Vancouver auch das zweite Duell der Best-of-three-Serie am Freitag, wären Müller und die Whitecaps bereits für das Halbfinale der Western Conference qualifiziert. Dort würde es gegen den Sieger aus der Playoff-Serie zwischen den San Jose Earthquakes um Timo Werner und Houston Dynamo gehen.

Im vergangenen Jahr hatten die Whitecaps die Meisterschaft in der MLS knapp verpasst. Damals hatten sich Müller und Co. im Finale Inter Miami um Superstar Lionel Messi geschlagen geben müssen.

MLS-Playoffs: Bittere Niederlage für Lewandowski

Der Titel ist das erklärte Ziel von Müller. „Für mich persönlich wäre es für diesen Karriereabschnitt und aufgrund der großartigen Verbindung zu meinen Teamkollegen und den Menschen in Vancouver etwas ganz Besonderes“, hatte der Weltmeister von 2014 zuletzt im SID-Interview betont.

Derweil erlebte Robert Lewandowski mit Chicago Fire FC einen bitteren Abend. Der langjährige Bayern-Torjäger erzielte beim 1:2 gegen Charlotte FC zunächst den zwischenzeitlichen Ausgleich (68.), ehe ein ganz spätes Gegentor in der 12. Minute der Nachspielzeit die Niederlage besiegelte.

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