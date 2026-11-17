In einem Podcast spricht Wayne Rooney über psychische Probleme auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Seine Mutter und seine Frau hätten ihm damals geholfen.

Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney hat zu den Glanzzeiten seiner Karriere mit Selbstmordgedanken gespielt. Zudem habe er sich während einer Phase, in der er einen „psychischen Tiefpunkt“ erreicht hatte, oft zwei Tage am Stück betrunken, offenbarte der 41-Jährige im Podcast „Life At The Midpoint“.

Er sei, sagte der Rekordtorschütze von Manchester United, ausgerechnet nach der Geburt seines Sohnes Kai 2009 niedergeschlagen gewesen.

„Rückblickend kann ich sagen, ich war egoistisch, aber ich wusste, dass ich durch etwas hindurchging, womit ich extrem zu kämpfen hatte“, sagte Rooney. Er sei, ergänzte er, aber auch „an einen Punkt gekommen, an dem man Selbstmord in Erwägung zieht. Man will einfach niemanden um sich haben. Ich wollte keine Leute auf der Straße sehen. Ich wollte nicht in Geschäfte gehen.“ Wohlgefühlt habe er sich nur auf dem Fußballplatz.

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Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

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Rooney hatte 2008 zunächst seine Jugendfreundin Coleen geheiratet, im selben Jahr gewann er als einer der Stars von Manchester United die Champions League. Seine Probleme, so der 120-malige Nationalspieler (53 Tore), seien auf dem Höhepunkt seiner Karriere bei den Red Devils aufgetreten.

DEINE MEINUNG

Rooney gewährt tiefe Einblicke

Wenn er zurückblicke, sagte Rooney, „war ich wahrscheinlich auf dem Höhepunkt meiner Karriere, ich hatte einen kleinen Sohn bekommen, ich war verheiratet“. Es hätte der „glücklichste Zeitpunkt meines Lebens“ sein sollen, „und das war er nicht. Es war vermutlich der Tiefpunkt, wegen der egoistischen Dinge, die ich getan habe.“ Zu dieser Zeit sorgte Rooney immer wieder auch für Skandale. Diese „schlechten Entscheidungen abseits des Platzes“ hätten ihn bedrückt.

Letztendlich hätten ihm seine Mutter und vor allem seine Frau Coleen „enorm geholfen“, erklärte Rooney. „Sie hätte gehen können, so schlimm war es, aber sie ist bei mir geblieben und hat mir geholfen, da durchzukommen.“ Seit Montag ist Rooney, der mittlerweile als TV-Experte arbeitet, als Teilnehmer Kandidat in der britischen Version des „Dschungelcamps“ zu sehen.