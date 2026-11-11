Wayne Rooney wagt das Dschungelcamp

Vom Rasen ins australische Dickicht: Ex-Fußballstar Wayne Rooney wagt den Schritt ins Dschungelcamp

Wayne Rooney geht ins Dschungelcamp: Der frühere England-Kapitän und Toptorschütze wird ab Montag um die Krone der britischen Originalversion von „Ich bin ein Star… holt mich hier raus“ kämpfen. Das gab der Sender ITV am Dienstag bekannt.

Seine Frau Coleen Rooney hatte 2024 ebenfalls den Schritt in den Dschungel gewagt und den zweiten Platz belegt. Auf ihre Unterstützung möchte der Ex-Fußballer allerdings verzichten. Für ihn sei es das Wichtigste, seine „eigenen Erfahrungen“ zu machen.

Wayne Rooney geht ins Dschungelcamp Wayne Rooney geht ins Dschungelcamp © IMAGO / Crystal Pix

Rooney, der sich auf Instagram bereits in Dschungel-Montur zeigte, landete am Dienstag als erster Teilnehmer in Australien, um sich auf die bevorstehenden Prüfungen vorzubereiten.

Vor Essensprüfungen hat Rooney keine Angst

„Ich werde alles probieren, wenn es um eine Essensprüfung geht“, sagte Rooney ITV. Für ihn liege die größte Herausforderung nicht beim Essen, sondern in der Höhe: „Aus einem Hubschrauber zu springen, ist eine meiner größten Ängste“, gestand der ehemalige Fußballstar. Dennoch sei er fest entschlossen, sich auch dieser Herausforderung zu stellen.

Der mittlerweile 41-Jährige zählt zu den erfolgreichsten englischen Fußballern jemals. Mit Manchester United gewann er fünfmal die englische Meisterschaft sowie die Champions League und ist mit 253 Treffern bis heute Toptorschütze seines ehemaligen Vereins. Für England absolvierte er 120 Länderspiele.

Nach seinem Karriereende versuchte er sich als Trainer, die großen Erfolge blieben dabei allerdings aus. Mittlerweile ist er als Moderator für die BBC tätig und wurde im vergangenen Jahr als „Fußballexperte des Jahres“ ausgezeichnet.

Neben Rooney warten im australischen Dschungel unter anderem Victoria’s-Secret-Model Leomie Anderson sowie der ehemalige Rollstuhlbasketballer Ade Adepitan. Er ist der erste auf einen Rollstuhl angewiesene Teilnehmer jemals.

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