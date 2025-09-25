Rooney: "Ohne Coleen wäre ich tot"

SID 25.09.2025 • 08:46 Uhr Der Rekordtorschütze von Manchester United spricht offen über seine Alkoholprobleme und darüber, wie ihn seine Frau gerettet hat.

Der ehemalige englische Fußballstar Wayne Rooney hat offen über seine langjährigen Alkoholprobleme gesprochen und betont, dass seine Frau Coleen ihm das Leben gerettet habe. "Ich glaube ehrlich, wenn sie nicht da gewesen wäre, wäre ich tot", sagte der 39-Jährige im Podcast seines früheren Mitspielers Rio Ferdinand.

{ "placeholderType": "MREC" }

Rooney, mit 253 Treffern Rekordtorschütze von Manchester United, schilderte, dass er während seiner Profizeit "massiv zu kämpfen" hatte. Besonders in freien Zeiten habe er exzessiv Alkohol konsumiert: "Ich habe einfach zwei Tage durchgehend getrunken, bin dann ins Training gegangen, habe am Wochenende zwei Tore geschossen – und danach wieder zwei Tage getrunken."

Rooney hatte sich gegenüber der BBC bereits als "Binge-Trinker" bezeichnet, als Alkoholiker sah und sieht er sich nicht. Er habe lange Zeit niemanden in sein Inneres blicken lassen wollen. Gespräche und die Unterstützung seiner Frau hätten ihm geholfen, mit dem Problem umzugehen. "Sie hält mich auf diesem Weg - und das schon seit mehr als 20 Jahren", sagte der frühere Stürmer.