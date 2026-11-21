Der Spitzenreiter der Premier League gibt trotz eines starken Auftritts von Kai Havertz einen Sieg aus der Hand. Am kommenden Wochenende kommt es zum Verfolgerduell mit Manchester City.

Der FC Arsenal hat den neuerlichen Patzer seines ärgsten Titelrivalen Manchester City ungenutzt gelassen. Der Titelverteidiger um den starken Nationalspieler Kai Havertz musste sich am elften Spieltag mit einem 2:2 (1:0) bei Newcastle United mit Torschütze Malick Thiaw begnügen. City hatte zuvor gegen den FC Fulham nur ein 1:1 geholt.

Eberechi Eze (33.) brachte die Gäste nach Havertz-Vorlage in Führung. Harvey Barnes (49.) und Nationalspieler Thiaw (62.) wendeten das Blatt, ehe Noni Madueke (78.) den Endstand besorgte. Arsenal bleibt mit 28 Punkten klar vorne, Newcastle (13) mit Teammanager Matthias Jaissle ist nach nur einem Sieg aus den jüngsten sechs Spielen Zwölfter.

Arsenal und Newcastle teilten sich die Punkte Arsenal und Newcastle teilten sich die Punkte © IMAGO/Shutterstock

Premier League: Arsenal lässt City-Patzer ungenutzt

Der auffällige Havertz stand zunächst zum 16. Mal in dieser Saison abseits – einsame Ligaspitze. Per Linksschuss vergab er eine erste Gelegenheit (22.). Vor dem 1:0 eroberte der 27-Jährige dann bissig den Ball im Angriffsdrittel und legte per Schnittstellenpass für Eze auf.

Die Gunners, die am Dienstag (21.00 Uhr) in der Champions League auf Borussia Dortmund treffen, überspielten das gewohnt hohe Pressing der Hausherren in der Folge immer wieder gekonnt. Madueke (45.) vergab die Chance zum 2:0, Havertz hatte den Angriff über Kapitän Martin Ödegaard eingeleitet.

Newcastle kam mit neuer Energie aus der Pause und stresste Arsenal nun mehr. Der Ausgleich resultierte aus einem missglückten Arsenal-Einwurf. Beim 2:1 drückte Thiaw den Ball nach einer Ecke aus kürzester Distanz über die Linie.

Arsenal verlor Torwart David Raya wegen einer Schulterverletzung (69.), ehe Havertz (74.) bei einem Klärungsversuch die eigene Torlatte traf. Auch am 2:2 war er beteiligt, als er den Ball bei einem Konter klug durchließ und mehrere Verteidiger auf sich zog.

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