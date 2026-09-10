Neue Hoffnung für Woltemade?

Nick Woltemade kann sich offenbar berechtigte Hoffnungen auf mehr Einsatzzeiten machen. Juve-Trainer Luciano Spalletti soll ein Angriffsduo mit Randal Kolo Muani erwägen.

Trainer Luciano Spalletti erwägt bei Juventus Turin offenbar, Nick Woltemade und Randal Kolo Muani gemeinsam einzusetzen. Wie La Gazzetta dello Sport berichtet, testet der Coach vor dem Auswärtsspiel bei Sassuolo am Sonntag verschiedene Varianten für seine bislang torarme Offensive.

Nach dem 1:1 gegen Milan hatte Spalletti die Möglichkeit eines gemeinsamen Einsatzes bereits angesprochen. „Nick und Randal können zusammen spielen, weil Woltemade tiefer als zweite Spitze agieren kann, ebenso wie Kolo Muani außen spielen kann. Das hat er in seiner gesamten Karriere gezeigt“, sagte der Italiener.

Nach seinem Debüt für Juve kann Nick Woltemade offenbar auf Startelfeinsätze hoffen Nach seinem Debüt für Juve kann Nick Woltemade offenbar auf Startelfeinsätze hoffen © IMAGO/Jonathan Moscrop

Woltemade, der von Newcastle United ausgeliehen ist, könnte in der bisherigen 4-2-3-1-Grundordnung hinter Kolo Muani als offensiver Mittelfeldspieler auflaufen. Er soll den Franzosen mit Vorlagen unterstützen und zugleich selbst in den Strafraum nachrücken. Eine weitere Option wäre laut dem Bericht eine Ausrichtung, in der beide Angreifer auf einer Linie spielen und ihre Positionen häufiger tauschen.

Woltemade bei Juventus: Startelf oder Bank?

Gegen Milan hatte Woltemade nach Einwechslung in der 75. Minute sein Debüt für Juve gegeben. Nach der Partie deutete Spalletti an, dass sich der deutsche Nationalspieler vorerst mit der Jokerrolle begnügen müsse. „Ich setze voll auf Kolo Muani und bleibe bis zum Saisonende dabei“, betonte der Trainer.

Die Mittelstürmer von Juventus warten in dieser Serie-A-Saison noch auf einen Treffer. Unter den Flügelspielern traf bislang nur Nico González, der zwei Tore erzielte. Weitere Treffer steuerten die Abwehrspieler Gleison Bremer und Federico Gatti sowie Mittelfeldakteur Teun Koopmeiners bei.

DEINE MEINUNG

Nun könnte Woltemade in einer flexibleren Rolle neben Kolo Muani für mehr Durchschlagskraft im Angriff sorgen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.