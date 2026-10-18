Bitteres Startelf-Debüt für David Alaba

David Alaba steht für Udinese Calcio erstmals in der Startelf. Doch die Partie verläuft für den früheren Bayern-Star äußerst unglücklich.

Bitterer Nachmittag für David Alaba: Der ehemalige Abwehrspieler des FC Bayern hat bei seinem Startelf-Debüt in seinem ersten Heimspiel für Udinese Calcio eine empfindliche Niederlage kassiert. Beim 0:3 (0:2) gegen US Lecce gab der 34-Jährige bei einem Gegentor keine allzu glückliche Figur ab.

Lecce traf in der ersten Hälfte durch Kialonga Gaspar (11.) und Konan N’Dri (33.) jeweils nach Eckbällen. Beim zweiten Gegentreffer wollte Alaba die Kopfball-Ablage von Tiago Gabriel klären, tauchte aber unter dem Ball hindurch. In der Halbzeitpause wurde der langjährige Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft ausgewechselt.

David Alaba diskutiert mit Schiedsrichter Marco Guida David Alaba diskutiert mit Schiedsrichter Marco Guida © IMAGO/ZUMA Press

Udinese Calcio setzt Talfahrt fort – Fans reagieren mit Pfiffen

Insgesamt sorgte die Vorstellung der Mannschaft von Trainer Kosta Runjaic im ersten Durchgang für Unzufriedenheit bei den Fans, die ihr Team mit Pfiffen in die Kabine verabschiedeten. „Der Rückstand hätte noch viel höher ausfallen können“, schrieb die Gazzetta dello Sport in ihrem Liveticker.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Wende aus, stattdessen sorgte der Ex-Düsseldorfer Jamil Siebert nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung für die Entscheidung zu Gunsten der Gäste (86.).

Von „ohrenbetäubenden Pfiffen“ nach Abpfiff schrieb anschließend die Gazzetta in ihrem Bericht. „Udinese liegt erneut am Boden, von Lecce regelrecht überrollt, das 3:0 war fast noch zu wenig.“

Runjaic kassiert fünfte Pleite in Folge

Für Trainer Runjaic dürfte es ungemütlicher werden. Nach vier Punkten aus den ersten drei Spielen kassierten die Norditaliener die fünfte Niederlage in Folge. In der Tabelle rutscht das Team immer mehr Richtung Abstiegszone.

Alaba hatte nach seinem Vertragsende bei Real Madrid Ende September in Udine einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Bei der 1:2-Niederlage am vergangenen Montag beim FC Turin hatte Alaba als Joker sein Debüt in der Serie A gefeiert.

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