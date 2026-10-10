Der Doublegewinner kommt mit einem problemlosen Erfolg gegen Parma aus der Länderspielpause.

Fußball-Nationalspieler Yann Aurel Bisseck hat mit dem italienischen Meister Inter Mailand einen überzeugenden Restart nach der ausgedehnten Länderspielpause hingelegt. Der Abwehrspieler, der bei seinem ersten 90-Minuten-Einsatz für den DFB trotz des 0:1 gegen Griechenland überzeugt hatte, siegte mit dem Titelverteidiger problemlos 3:0 (3:0) gegen den Abstiegskandidaten Parma Calcio.

Inter stürmt an die Spitze

Inter löste mit dem fünften Sieg im sechsten Saisonspiel die AS Rom vorerst als Tabellenführer ab. Die Römer, die nun drei Punkte zurückliegen, sind am Sonntag (12.30 Uhr) bei Como 1907 zu Gast.

Petar Sucic (13.), Hakan Calhanoglu (18., Foulelfmeter) und Marcus Thuram (31.) sorgten mit ihren Toren schon früh für die Entscheidung zugunsten des Doublegewinners. Dazwischen verhinderte Bisseck mit einer Kopfballabwehr den Anschlusstreffer der Gäste (25.).

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