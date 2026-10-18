Mit nur drei Siegen aus sieben Spielen sucht Juventus weiterhin vergeblich nach Konstanz. Woltemade wartet auf das Premierentor.

Fußball-Nationalstürmer Nick Woltemade und Juventus Turin stolpern weiter durch die neue Spielzeit. Der 36-malige italienische Meister kassierte am Sonntagabend vor heimischer Kulisse ein 0:3 (0:1) gegen Lazio Rom, auch der 24 Jahre alte Woltemade konnte als Einwechselspieler nichts an der zweiten Saisonniederlage ändern.

Trainer Luciano Spalletti brachte seinen Leihspieler bereits in der 46. Spielminute, nach seinem Torerfolg in der Europa League blieb Woltemade in der Serie A aber weiter erfolglos. Erfolgreich waren für die Hauptstädter stattdessen Oliver Provstgaard (37.), Gustav Isaksen (66.) und Fisayo Dele-Bashiru (89.).

Nick Woltemade wartet weiter auf seinen ersten Liga-Treffer Nick Woltemade wartet weiter auf seinen ersten Liga-Treffer © IMAGO/Italy Photo Press

Serie A: Woltemade wartet weiter auf erstes Liga-Tor

Mit nur drei Siegen aus sieben Spielen sucht Juventus weiterhin vergeblich nach Konstanz, Platz acht in der Liga und acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand entsprechen nicht den Turiner Erwartungen.

Ähnlich ergeht es Woltemade, in der Liga bisher nur Joker. Noch immer wartet der Spieler, der im Sommer von Newcastle United zur Alten Dame verliehen worden war, auf einen Torerfolg in der obersten italienischen Spielklasse. Beim 2:1 gegen den spanischen Europa-League-Teilnehmer Celta Vigo hatte er am vergangenen Donnerstag noch zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.