Juventus mit 66 Millionen Euro Verlust

Großer finanzieller Verlust bei Juventus Turin. Der italienische Rekordmeister plant dennoch Investitionen.

Die Alte Dame schreibt Rote Zahlen: Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Verlust von 66 Millionen Euro abgeschlossen, bereits im vergangenen Jahr betrug das Minus des börsennotierten Klubs 58,1 Millionen Euro.

Dennoch plant der Klub des Nationalspielers Nick Woltemade weitere Investitionen. Präsident Gianluca Ferrero erklärte, dass der Verein prüfe, ein zweites Stadion für die Frauenmannschaft und die U23 zu bauen.

Geschäftsführer Giovanni Carnevali kündigte zudem einen Ausbau der Fußball-Akademien an.

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