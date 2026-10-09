Ilkay Gündogan sitzt bei Galatasarays Sieg gegen Kasimpasa erneut nur auf der Bank. Auf eine Frage zum Barcelona-Spiel reagiert er mit deutlichen Worten.

Bankdrücker Ilkay Gündogan hat nach Galatasarays 3:1-Heimsieg gegen Kasimpasa mit einer vielsagenden Antwort auf seine derzeitige Rolle reagiert.

Auf die Frage, ob er für das Champions-League-Spiel gegen seinen Ex-Klub FC Barcelona bereit sei, sagte der Mittelfeldspieler auf dem Weg zum Mannschaftsbus: „Ich spiele doch nicht – warum sollte ich also bereit sein?“

Gündogan bei Galatasaray nur noch Bankdrücker

Die Partie gegen Kasimpasa hatte Gündogan erneut von der Ersatzbank aus verfolgt. Galatasaray empfängt Barcelona am Dienstag in der Ligaphase der Königsklasse.

Der 35-Jährige war zu Beginn der vergangenen Saison als Stammspieler von Manchester City zu Galatasaray gekommen, erhielt unter Trainer Okan Buruk aber nicht die erhofften Einsatzzeiten.

In dieser Spielzeit kam der frühere deutsche Nationalspieler bislang nur in zwei Pflichtspielen zum Einsatz und stand insgesamt gerade mal gute zehn Minuten auf dem Platz.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.