Judo-WM: Nächste Medaille für Deutschland

Die zweite Medaille für den Deutschen Judo-Bund ist gesichert. Anna Monta Olek siegt im Kleinen Finale.

Judoka Anna Monta Olek hat die zweite deutsche Medaille bei den Weltmeisterschaften in Baku gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich in der Klasse bis 78 kg im Kleinen Finale gegen die Niederländerin Yael van Heemst durch.

Die zweimalige Europameisterin Alina Böhm war an ihrer Auftakthürde gescheitert.

Anna Monta Olek (r.) holt Bronze Anna Monta Olek (r.) holt Bronze © AFP/SID/Anne-Christine POUJOULAT

Die Hannoveranerin Olek, im vergangenen Jahr gar WM-Zweite, und Böhm (Düsseldorf) kämpfen um einen Olympia-Startplatz für Los Angeles 2028. Anders als bei Weltmeisterschaften darf dann nur ein/e Judoka pro Nation in jeder Gewichtsklasse antreten. Seit Juni 2026 zählen die Ergebnisse für die Qualifikation.

Am Donnerstag hatte Giovanna Scoccimarro in der Klasse bis 70 kg den Bann für die Athletinnen und Athleten des Deutschen Judo-Bundes (DJB) in der aserbaidschanischen Hauptstadt gebrochen. Die Wettkämpfe enden am Sonntag.