Boxen: Dubois erteilt Wardley Lehrstunde

Nach dem brutalen ersten Kampf macht es der Schwergewichts-Champ diesmal deutlich schneller.

Der britische Boxstar Daniel Dubois bleibt nach einer Machtdemonstration Schwergewichts-Weltmeister nach Version der WBO. Der 29-Jährige gewann in London auch den Rückkampf gegen seinen Landsmann Fabio Wardley durch Technischen K.o. in der zweiten Runde und feierte seinen 24. Sieg im 27. Profikampf – zwei seiner drei Niederlagen hatte Dubois gegen den ukrainischen Topstar Alexander Usyk kassiert.

„Ich hatte von Beginn an böse Absichten. Ich wollte einfach rausgehen und ihm zeigen, dass ich das Geschäft ernst nehme. Und so lief es dann auch“, sagte Dubois. Er wolle nun an die richtig großen Kämpfe, die „Money Fights“ ließ er wissen. Duelle gegen Anthony Joshua oder Tyson Fury stehen im Raum.

Im ersten Wardley-Fight war Dubois im Mai zweimal früh zu Boden gegangen, hatte schließlich mühsam in einer brutalen Ringschlacht nach elf Runden vorzeitig gewonnen. Diesmal schickte er den vor dem ersten Duell noch unbesiegten Wardley bereits nach 17 Runden zu Boden und ließ nie einen Zweifel an seiner Dominanz aufkommen.