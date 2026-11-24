Box-Weltmeister Agit Kabayel wünscht sich mehr Anerkennung. Ein Anruf des Bundeskanzlers würde die Familie des 34-Jährigen "mit Stolz erfüllen".

Box-Weltmeister Agit Kabayel wünscht sich mehr Anerkennung für seine Leistungen – vor allem aus der Politik. „Als ich Weltmeister geworden bin, hat das keinen Politiker außer dem Bürgermeister in meiner Heimatstadt Bochum interessiert“, sagte Kabayel im Welt-Interview.

Er wünsche sich vor allem eine persönliche Geste – eine Einladung nach Berlin oder ein Anruf des Bundeskanzlers Friedrich Merz würden ihm viel bedeuten. „Meine Eltern sind als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, ich bin hier geboren. Unser Leben lang streben wir nach Anerkennung. Zwei nette Sätze und ein Schulterklopfer würden schon reichen“, erklärte der 34-Jährige: „Das würde meine Familie und mich mit Stolz erfüllen.“

Kabayel, der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit Ikone Max Schmeling vor fast 100 Jahren, steigt am 28. November im Fußballstadion von Düsseldorf in den Ring. Vor über 40.000 Fans verteidigt er erstmals seinen WM-Gürtel. Gegner ist der Albaner Nelson Hysa.