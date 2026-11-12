Nach Todesurteil: Iranischer Boxer bekommt Menschenrechtspreis

Mohammad Javad Vafaei-Sani erhält seit seiner Festnahme 2019 Unterstützung aus der internationalen Sportwelt.

Er protestierte gegen das Regime und wurde dafür zum Tode verurteilt – nun ist der iranische Boxer Mohammad Javad Vafaei-Sani für seinen Aktivismus ausgezeichnet worden. Wie die Global Magnitsky Justice Campaign bekannt gab, wurde dem 31-Jährigen am Donnerstag in London der Preis in der Kategorie „Outstanding Human Rights Activist“ verliehen. Persönlich entgegennehmen konnte der im Iran inhaftierte Vafaei-Sani den Preis nicht. In den vergangenen Jahren haben sich neben zahlreichen Menschenrechtsorganisationen auch viele Sportlerinnen und Sportler für Vafaei-Sani eingesetzt.

Der Boxer hatte 2019 an Protesten und dem Volksaufstand im November gegen das iranische Regime teilgenommen. Im März 2020 wurde er verhaftet, der Vorwurf lautete Mitgliedschaft in einer oppositionellen Organisation. Seit seiner Festnahme ist Vafaei-Sani inhaftiert, das 2022 erstmalig gefällte Todesurteil wurde nach zweimaliger Aufhebung am 4. Oktober 2025 erneut vom Obersten Gerichtshof des Iran bestätigt. Anträge auf ein neues Verfahren wurden abgelehnt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International registrierte im Iran 2025 mindestens 2.159 Hinrichtungen – die Zahl hat sich im Vergleich zu 2024 verdoppelt.

Vafaei-Sanis Schicksal hat weltweit nicht nur mehr als 85 Menschenrechtsorganisationen zur Unterstützung bewegt, sondern auch eine außergewöhnliche Solidaritätsbewegung im Sport ausgelöst. Im November 2025 appellierten mehr als 20 Olympiamedaillengewinner, Trainer und internationale Sportpersönlichkeiten an ihre Regierungen, zu handeln. Die Hinrichtung wäre „eine Warnung an jeden Athleten, der es wagt, Position zu beziehen“. Zu den Unterzeichnern gehörten Tennislegende Martina Navratilova und Schwimmerin Sharron Davies.

DEINE MEINUNG

Auch die ehemaligen Boxweltmeister Henry Maske und Vitali Klitschko forderten dringende internationale Maßnahmen. „Als jemand, der sein Leben einem Sport gewidmet hat, der auf Disziplin, Würde und gegenseitigem Respekt beruht, kann ich nicht schweigen, während ein Athlet wegen seiner Überzeugungen mit dem Tod bedroht wird“, schrieb Maske in einem Brief: „Sport darf niemals als Instrument genutzt werden, um Menschen einzuschüchtern oder zu unterdrücken.“

Die seit 2015 vergebenen Magnitsky-Preise würdigen das Engagement für Menschenrechte, Gerechtigkeit und die Bekämpfung von Straflosigkeit. Sie sind nach dem Anwalt Sergei Magnitsky benannt, der 2009 in russischem Polizeigewahrsam ermordet wurde, nachdem er ein massives staatliches Korruptionssystem aufgedeckt hatte. Sein Mandant William Browder gründete die Global Magnitsky Justice Campaign.