Der Bochumer ist der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit 94 Jahren. Er wünscht sich eine Reaktion aus der deutschen Politik.

Box-Weltmeister Agit Kabayel wünscht sich mehr Anerkennung aus der deutschen Politik. „Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn der Bundeskanzler mich auch mal angerufen hätte“, sagte der Bochumer nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung in Düsseldorf. Kabayel ist der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit der Ikone Max Schmeling vor 94 Jahren. „Wir müssen diesem Thema, was die Anerkennung angeht, jedes Mal hinterherlaufen in Deutschland“, beklagte Kabayel.

Kabayel war im Juni zum WBC-Champion hochgestuft worden, nachdem der Ukrainer Alexander Usyk seine Gürtel niedergelegt hatte. Es habe in der Folge aber „keinen Anruf, keine Nachricht, keine SMS“ von Bundeskanzler Friedrich Merz gegeben, so Kabayel. Über die Gründe konnte er nur mutmaßen. „Ich will nicht in Schubladen denken. Aber es kann die Hautfarbe, die Haarfarbe, der Name sein. Ich hätte mich über jeden Anruf gefreut“, so Kabayel.

Kabayel schreibt deutsche Box-Geschichte

Nach dem Sieg in der zweiten Runde gegen den überforderten Albaner Nelson Hysa am Samstag habe er hingegen schon direkt einen Anruf des Ministerpräsidenten und des Präsidenten Kurdistans bekommen, so Kabayel. Der 34-Jährige, der seinen 28. Sieg im 28. Profikampf feierte, hat kurdische Wurzeln.

Kabayel verteidigte als erster deutscher Schwergewichtsweltmeister der Geschichte seinen Titel auf deutschem Boden. Schmeling hatte seine Kämpfe jeweils in den USA ausgetragen.

Auf den Tag genau elf Jahre nach dem spektakulären WM-Kampf zwischen Wladimir Klitschko und Tyson Fury an gleicher Stelle warf Hysas Team in der zweiten Runde das Handtuch. 50.000 Zuschauer sorgten für eine atemberaubende Kulisse in der Düsseldorfer Fußballarena. Kabayels Ziel ist es nun, alle vier Weltmeistergürtel im Schwergewicht zu vereinen.

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