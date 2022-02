Olympia: Johannes Vetter kritisiert Thomas Bach und blickt auf Leichtathletik-Saison

Vetter: Sagen wir mal so: Der Weltverband hat das für Eugene im Auge und beobachtet es intensiv, damit wir da nicht in das gleiche Dilemma gelangen wie in Tokio. Ich lege da immenses Vertrauen in die Leute. Bisher sieht es ganz gut aus, dass wir dieses Mal Rahmenbedingungen vorfinden werden, die für alle in Ordnung sind.