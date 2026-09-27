Tigst Assefa peilt bis kurz vor dem Ziel eine sensationelle Zeit an. Doch dann bricht die Olympia-Zweite plötzlich ein.

Nach Verletzungsproblemen auf den letzten Metern hat Tigst Assefa den Weltrekord beim Marathon in Berlin noch verpasst. Mit schmerzverzerrtem Gesicht quälte sich die Äthiopierin am Brandenburger Tor nach 2:11:04 Stunden zwar als Erste ins Ziel, verpasste die Bestmarke von Ruth Chepngetich (2:09:56) aus dem Jahr 2024 aber um mehr als eine Minute.

Assefa verpasst humpelnd den Weltrekord

Dabei lag Assefa nach 40 Kilometern noch klar auf Weltrekordkurs. Doch dann bekam sie plötzlich Probleme, fing teilweise an zu humpeln und verlor Tempo. Dennoch verbesserte die Olympia-Zweite von Paris ihre bisherige Bestleistung noch um 49 Sekunden, ihre 2:11:04 Stunden sind die drittbeste Zeit der Geschichte. Für Assefa war es nach 2022 und 2023 bereits der dritte Triumph in Berlin, trotzdem war sie hinterher untröstlich.

Im Vorfeld hatte Assefa angekündigt, in Berlin ihre persönliche Bestzeit angreifen zu wollen. Beim Rennen selbst setzte sie sich früh von der Konkurrenz ab und lief in einem Wahnsinns-Tempo scheinbar mühelos Richtung Weltrekord. Doch dann brach die 29-Jährige noch ein.

London-Rekord, Pfeiffer muss passen

Dass sie eigentlich in Topform ist, hatte Assefa schon zuletzt im April in London mit ihren 2:15:41 Stunden gezeigt, als sie den Weltrekord in einem reinen Frauenrennen verbesserte.

Esther Pfeiffer, die den deutschen Rekord angepeilt hatte, musste nach 13 Kilometern aufgeben.

Bei den Männern gewann nach der verletzungsbedingten Absage von Weltrekordler Sabastian Sawe (Kenia) der Äthiopier Guye Adola (2:02:50).