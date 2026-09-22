Olympia-Held Hans Grodotzki ist tot

Der deutsche Leichtathletik-Verband trauert um Hans Grodotzki. Bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom schrieb der Langstreckenläufer Geschichte.

Sein doppelter Silber-Coup bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom bleibt unvergessen, am vergangenen Freitag ist der frühere Langstreckenläufer Hans Grodotzki nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 90 Jahren verstorben. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband auf seiner Webseite bekannt.

„Hans Grodotzki war nicht nur ein Ausnahmeläufer, er hat auch nach seiner Karriere die Leichtathletik weiter begleitet und war bis ins hohe Alter eng mit ihr verbunden“, sagte der DLV-Aufsichtsratsvorsitzende Jochen Schweitzer.

Auch der FC Rot-Weiß Erfurt trauert um sein Ehrenmitglied. „Mit Hans Grodotzki verliert der FC Rot-Weiß Erfurt einen außergewöhnlichen Sportsmann, ein Stück Erfurter Sportgeschichte und einen treuen Freund des Vereins“, schrieb der Klub auf seiner Webseite.

Grodotzki schaffte Historisches bei den Olympischen Spielen

Grodotzki stammte aus Menterode, seine sportliche Karriere nahm ab 1956 in Erfurt ihren Lauf. Seinen größten Erfolg feierte „der blonde Hans“, wie er in der Leichtathletik-Familie genannt wurde, bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom. Dabei gelang ihm ein einmaliges historisches Kunststück, das bis heute kein deutscher Leichtathlet wiederholen konnte.

Am 2. September 1960 holte Grodotzki zunächst über 5.000 Meter hinter dem Neuseeländer Murray Halberg Silber. Der eigentliche Coup gelang dem damals 24-Jährigen nur eine Woche später, denn auch über 10.000 Meter gewann er Silber. Dabei lief er hinter dem Russen Pjotr Bolotnikow mit 28:37,0 Minuten persönliche Bestzeit und stellte zugleich einen deutschen Rekord auf.

Grodotzki ist damit bis heute der einzige deutsche Läufer, der zwei Medaillen gleichzeitig bei denselben Olympischen Spielen gewinnen konnte.

Eine Verletzung stoppte Grodotzkis Karriere dann allerdings frühzeitig. 1962 zwang ihn ein Achillessehnenriss zu einer längeren Pause, zwei Jahre später musste er seine Laufbahn schließlich beenden.