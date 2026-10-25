Kurz vor Schluss liegt der Marathon-Europameister in Führung - dann parkt ein Essenslieferant auf der Ideallinie.

Deutschlands Marathon-Star Amanal Petros hat nach einem Scharmützel mit einem Essenslieferanten kurz vor dem Ziel den möglichen Sieg beim Frankfurt-Marathon verpasst. In Führung liegend geriet der Europameister mit dem Boten, der mit seinem Fahrrad auf der Ideallinie gehalten hatte, kurz aneinander und aus dem Rhythmus.

Sein Verfolger Jirata Denki aus Äthiopien nutzte dies, um an Petros vorbeizuziehen und in 2:05:26 Stunden vor dem deutschen Rekordhalter (2:05:46) zu triumphieren. Petros lief dennoch jubelnd ins Ziel in der Frankfurter Festhalle.

Bei schwierigen Bedingungen mit Nässe und böigem Wind war der 31 Jahre alte Petros beim Angriff auf den anvisierten Europarekord des Belgiers Bashir Abdi (2:03:36) chancenlos. Dennoch lief er 70 Tage nach dem EM-Triumph von Birmingham erneut ein taktisch starkes Rennen. Diesmal kam Petros‘ Attacke aber wohl etwas zu früh – und spätestens nach dem Malheur mit dem Fahrradboten wurden die Beine schwer.

Ringer greift an, Petros legt nach

Das Gipfeltreffen der besten Langstreckler Deutschlands gegen den Ex-Europameister Richard Ringer (5./2:07:07) und den früheren nationalen Rekordhalter Samuel Fitwi (2:08:57) entschied Petros allerdings klar für sich. Letzter deutscher Männer-Sieger in Frankfurt bleibt seit 1997 Michael Fietz.

Bei für schnelle Langstreckenläufe durchaus geeigneten zwölf Grad, allerdings bei ungünstigem Regen und böigem Wind vor allem in der Frühphase des Rennens, fiel die Spitzengruppe zeitig hinter das anvisierte Europarekord-Tempo zurück. Der Kampf um den Sieg wurde aber umso spannender.

Ringer griff bei der 27-km-Marke an, konnte sich aber nicht absetzen. Vier Kilometer später verschärfte Petros auf Höhe der Verpflegungsstation das Tempo. Der letztlich drittplatzierte Kenianer Bernard Biwott konnte zunächst mitgehen, Ringer hatte Schwierigkeiten, Fitwi verpasste seine Trinkflasche und wurde obendrein abgehängt.

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Gut fünf Kilometer vor dem Ziel schloss Denki aus Äthiopien zum Duo auf, doch kurz darauf ließ Petros die beiden stehen. Denki blieb aber in Reichweite. Dann parkte der Essensausfahrer auf der Strecke. Petros schimpfte, gestikulierte wild und stupste den planlosen Boten an. Denki witterte Morgenluft und schaffte das Comeback.