Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt schwärmt von Armand Duplantis - und erklärt das Erfolgsgeheimnis des Leichtathletik-Superstars.

Der legendäre Sportmediziner Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hat in seiner langen Karriere so manchen Topathleten behandelt. Einige sind ihm dabei regelrecht ans Herz gewachsen.

Der Tour-de-France-Star Stephen Roche, der Fußballer Lothar Matthäus, der Sprinter Linford Christie – sie alle seien „ganz tief hier drin“, sagte der 84-Jährige bei der Filmpremiere von „Müller-Wohlfahrt – Der Arzt der Champions“ auf Nachfrage von SPORT1.

Armand Duplantis bleibt unerreicht, sagt Müller-Wohlfahrt Armand Duplantis bleibt unerreicht, sagt Müller-Wohlfahrt © IMAGO/AFLOSPORT

Während die aufgezählten Sportler ihre Karrieren längst hinter sich gelassen haben, beeindruckte zuletzt auch ein aktueller Überflieger den „Doc“, wie er häufig genannt wird.

Müller-Wohlfahrt: Duplantis wird unerreicht bleiben

„Jetzt haben mich Jüngere erobert. Einer davon ist Duplantis, ich bin ein absoluter Fan von dem“, meinte Müller-Wohlfahrt. Zu dem schwedischen Stabhochspringer Armand Duplantis sei „eine ganz besondere Beziehung entstanden“.

Müller-Wohlfahrt verglich den Leichtathleten gar mit Usain Bolt, den er einst ebenfalls behandelt hatte: „Er ist der Super-Sportler, so wie Usain auch – deren Weltrekorde wird keiner erreichen. Usain hat den Weltrekord seit 2009. Also 17 Jahre Sprint-Weltrekord, das hat es noch nie gegeben.“

Die Bestmarke im Hochsprung, von Duplantis im März 2026 aufgestellt, liegt bei einer Höhe von 6,31 m. Mehr sei nicht drin, erklärte Müller-Wohlfahrt. Höchstens der Ausnahmesportler aus Schweden selbst könnte den eigenen Rekord noch knacken.

Was das Erfolgsgeheimnis des 26-Jährigen sei? „Es liegt an seiner Grundschnelligkeit, das weiß vielleicht gar keiner“, sagte der Doc: „Er ist ja Sprinter, ein 10,2-Läufer, der kann diese Geschwindigkeit umsetzen in die Höhe. Es gibt keinen wie ihn.“