Europameister Amanal Petros nimmt in Frankfurt eine besondere Marke ins Visier.

Europameister Amanal Petros will am Sonntag in Frankfurt den nächsten Meilenstein seiner Karriere erreichen. „Ich habe so gut trainiert, dass ich weiß, ich kann den Europarekord laufen“, sagte der 31 Jahre alte Marathonläufer im Interview mit Home of Sports.

Die Marke steht bei 2:03:36 Stunden, der Belgier Bashir Abdi hält sie seit 2021. Um den Rekord zu knacken, muss Petros seine persönliche Bestzeit um mindestens 27 Sekunden verbessern.

Bei der Weltmeisterschaft 2025 in Tokio hatte Petros den Titel knapp verpasst. „Ich habe dem Sieger meine Schwäche gezeigt, als ich mich umgedreht habe“, sagte Petros.

Familie gibt Petros Kraft

Um auch auf den letzten Kilometern alle Kräfte zu mobilisieren, setzt Petros auf die Unterstützung seiner Familie. „Meine Mama und meine Familie. Sie sind meine Stärke, wenn es zu solchen Situationen kommt“, erklärte der Läufer.

Petros geht es um mehr als sportliche Erfolge und Rekorde. „Der Sport ist heutzutage sehr wichtig, weil er Menschen verbindet – egal mit welcher Hautfarbe oder Religion. Sport ist Liebe, Freiheit und Demokratie“, erklärte Petros, der gebürtig aus Eritrea stammt.