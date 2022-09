Energiekrise: Profisport muss Werbebanden nicht abschalten

"LED-Banden in Veranstaltungsstätten wie Hallen und Stadien sind nicht von der Nutzungseinschränkung für beleuchtete Werbeanlagen erfasst. Der Begriff 'Werbeanlagen' ist in den Bauordnungen der Länder als 'Anlagen der Außenwerbung' definiert, also 'ortsfeste Einrichtungen, die der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind'. Unter diese Definition fallen LED-Banden in Hallen und Stadien nicht", heißt es in einem Statement der Initiative Profisport Deutschland (IPD), in der sich Klubs aus dem Fußball, Handball, Basketball und Eishockey organisiert haben.