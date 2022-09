Wasserballerinnen verpassen erneut das EM-Viertelfinale

Die neuformierte und stark verjüngte DSV-Auswahl hatte bereits am Sonntag die vorentscheidende Partie gegen Gastgeber Kroatien mit 8:15 verloren. Aufgrund des 15:10-Auftakterfolgs gegen Rumänien hat die Mannschaft von Trainer Sven Schulz aber den Einzug in das Spiel um Platz neun so gut wie sicher und würde damit trotz der Probleme im Vorfeld zumindest den elften Platz der EM 2020 übertreffen. So hatte erst eine Spendenaktion, die 42.000 Euro einbrachte, die Reise nach Kroatien ermöglicht.