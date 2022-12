Andoo Comanche gewinnt Hochseeregatta Sydney-Hobart

Die Supermaxi-Yacht Andoo Comanche hat zum vierten Mal die traditionsreiche Hochseeregatta Sydney-Hobart gewonnen, einen erneuten Streckenrekord aber verpasst. Die von Skipper John Winning Jnr. gesteuerte 100-Fuß-Yacht triumphierte in einem spannenden Finish in den frühen Morgenstunden am Mittwoch.