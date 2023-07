Kletter-WM: Deutsche hoffen auf Medaillen - und auf Paris

Nicht nur die Medaillen stehen im Fokus: Wenn am Dienstag bei der WM der Sportkletterer in Bern (bis 12. August) die Wettkämpfe starten, haben die insgesamt 800 Athletinnen und Athleten aus 60 Nationen gleich zwei Ziele. Denn nicht nur um die WM-Titel wird gekämpft - sondern auch um die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris.