Nach dem ersten Sieg im fünften Anlauf wartet in der EuroLeague auf Alba Berlin eine ziemlich knifflige Aufgabe. Ab 20.30 Uhr tritt der Bundesligist bei Valencia Basket an, die Spanier haben erst eine Saisonniederlage kassiert. Bayern München spielt in der Königsklasse schon ab 18.30 Uhr bei Roter Stern Belgrad in Serbien. Beide Klubs sind bislang hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben, die Münchner zogen zuletzt zweimal nacheinander den Kürzeren.