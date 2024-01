Tour de Ski: Starker Moch läuft knapp am Podest vorbei

Skilangläufer Friedrich Moch ist am dritten Tag der Tour de Ski nur hauchdünn am Podest vorbeigelaufen, geht aber mit ganz starker Ausgangsposition in die entscheidende Phase des Etappenrennens. Im Verfolgungsrennen von Toblach über 20 km kam der Allgäuer auf Platz sechs und verpasste Rang drei im Zielsprint nur um 0,9 Sekunden. Auch in der Gesamtwertung ist Moch damit Sechster.

Die Tour de Ski führt nun in die Schweiz, in Davos stehen am Mittwoch Freistilsprints und am Donnerstag Klassik-Verfolger an. Abgeschlossen wird das Etappenrennen am Samstag und Sonntag in Val di Fiemme.