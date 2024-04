Nachhaltigkeitspreis: Pioniere im Sport gesucht

Beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) werden in diesem Jahr erstmals die größten „Pioniere der Nachhaltigkeit im Sport“ gesucht. Unterstützt vom Bundesinnenministerium (BMI) und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zeichnet der DNP in seiner 17. Verleihung in einem Spezial-Wettbewerb in insgesamt drei Kategorien Vorreiter der nachhaltigen Transformation in Deutschland aus.