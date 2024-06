Kritik am Deutschen Kanu-Verband: Stellt "Leistungen nicht in den Vordergrund"

Der zweimalige Olympia-Bronzegewinner Hannes Aigner hat den Deutschen Kanu-Verband (DKV) wegen des Umgangs mit Nachwuchsarbeit und Sportförderung kritisiert. „Leider ist es so, dass der Deutsche Kanu-Verband mittlerweile Leistungen nicht mehr in den Vordergrund stellt, sondern eher das Entwicklungspotenzial der Athleten“, sagte Aigner am Freitag bei BR24Sport.