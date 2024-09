Fallschirm-WM: Europameister Bunkus verpasst Medaille knapp

Der Berliner wird in Pretoria Vierter im Canopy Piloting Freestyle.

Fallschirm-Europameister Kai Bunkus hat bei den Weltmeisterschaften in Pretoria/Südafrika die Medaillenränge knapp verpasst. In der Disziplin Canopy Piloting Freestyle wurde der Berliner zum Abschluss der Titelkämpfe Vierter. In den weiteren Disziplinen hatte er seine Hoffnungen zuvor früh begraben müssen.